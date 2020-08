Italia, accordo Israele-Emirati contribuisca alla pace

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "L'Italia accoglie con favore l'annuncio dell'accordo di normalizzazione delle relazioni fra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Auspichiamo che tale importante passo possa contribuire alla pace e alla stabilità in Medio Oriente. In tale quadro, la decisione israeliana di sospendere l'annessione di porzioni della Cisgiordania costituisce uno sviluppo positivo, che ci auguriamo possa favorire la ripresa dei negoziati diretti tra israeliani e palestinesi nella prospettiva di una soluzione a due Stati giusta, sostenibile e duratura, che l'Italia continua a sostenere con convinzione quale unica alternativa per assicurare pace e prosperità in tutta la regione". Lo rende noto la Farnesina. (ANSA).