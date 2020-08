Bielorussia: fermato e rilasciato reporter italiano

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Un giornalista freelance italiano è stato fermato nei giorni scorsi in Bielorussia ma è già stato rilasciato e ora si trova nell'ambasciata d'Italia a Minsk. Ne dà notizia la Farnesina.

Il reporter è Claudio Locatelli, un giornalista feelance che si presenta sui social come ""giornalista combattente", già impegnato negli anni passati in Siria.

La Farnesina ha fatto sapere che Locatelli verrà rimpatriato con il primo volo disponibile.

"Sono stato brutalmente arrestato" dalla polizia militare bielorussa "e dopo 3 giorni senza cibo e poca acqua sono libero.

Sto bene". Racconta in un video girato nell'ambasciata italiana a Minsk e postato su Facebook, Locatelli.

"L'Italia ha fatto un gran lavoro", aggiunge il freelance riferendosi al suo rilascio e annunciando che riferirà i dettagli del suo arresto una volta rientrato in Italia. (ANSA).