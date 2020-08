Coronavirus: Iran, 2.345 casi e 184 morti in 24 ore

(ANSA) - TEHERAN, 11 AGO - L'Iran ha registrato 2.345 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a quota 331.189: lo ha reso noto oggi la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. Allo stesso tempo sono morte altre 184 persone, per un totale di 18.800 vittime.

Il numero di pazienti in terapia intensiva è diminuito a 3.983 e finora 288.620 persone sono guarite. Ad oggi in Iran sono stati effettuati 2.736.514 test. (ANSA).