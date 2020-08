Franca Valeri, lunedì camera ardente al Teatro Argentina a Roma

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Sarà allestita lunedì 10 agosto al teatro Argentina a Roma, dalle 17 alle 21, la camera ardente per Franca Valeri, la grande attrice scomparsa all'età di 100 anni.

I funerali si svolgeranno poi in forma strettamente privata. Lo annuncia all'ANSA la figlia, Stefania Bonfadelli. "A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati Franca Valeri onlus, al quale teneva tantissimo", sottolinea. (ANSA).