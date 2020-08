Coronavirus: Pakistan, 14 decessi in 24 ore

(ANSA) - ISLAMABAD, 08 AGO - Si registrano 14 decessi per coronavirus in Pakistan nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi contagi sono 842, stando ai dati diffusi dal ministero pachjistano della Sanità. Con le nuove infezioni il totale dei contagi da covid-19 nel paese sale a 283.487, mentre si contano 6.068 morti dall'inizio della pandemia nel paese, a febbraio. I guariti sono invece 259.604 people, di questi 1.505 nelle ultime 24 ore. Sono inoltre 801 i pazienti in condizioni gravi, 25 in meno rispetto a ieri. (ANSA).