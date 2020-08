Beirut: assaltata la sede del ministero degli esteri

(ANSA) - BEIRUT, 08 AGO - Manifestanti hanno assaltato la sede del ministero degli esteri a Beirut, hanno rimosso la foto del presidente della Repubblica Michel Aoun e l'hanno distrutta gettandola a terra. Le immagini in diretta di questo assalto provengono dalla tv libanese al Jadid che trasmette in diretta.

"Vai via! Vai via!", gridano gli assalitori riferendosi al capo dello Stato. (ANSA).