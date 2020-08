Beirut: ancora 10 dispersi nel porto della città

(ANSA) - BEIRUT, 08 AGO - Ci sono ancora almeno 10 dispersi nel porto di Beirut, il luogo dell'esplosione di martedì.

"Stiamo trovando brandelli di corpi, ma speriamo ancora di trovare superstiti", ha detto all'ANSA il generale Jean Nohra, responsabile dell esercito libanese per le operazioni di soccorso.

In precedenza il ministero della Sanità aveva reso noto che era di 60 il numero complessivo dei dispersi in tutte le aree colpite, compreso dunque il porto e i quartieri devastati dall'esplosione. (ANSA).