Baby K, 1 miliardo di views per il canale YouTube

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Nuovo traguardo per Baby K: il suo canale YouTube ufficiale @BABYKCHANNEL raggiunge 1 miliardo di visualizzazioni complessive. Un risultato che si aggiunge ai successi delle sue hit da un disco di diamante, 11 dischi di platino e 3 dischi d'oro, oltre a 1,68 milioni di fan iscritti al suo canale YouTube.

Il videoclip dell'ultimo singolo "Non mi basta più" feat.

Chiara Ferragni ha raggiunto in un mese 22 milioni di visualizzazioni. (ANSA).