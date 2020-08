Unicredit: in semestre rosso 2,28 mld, trimestre in utile

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Unicredit chiude il primo semestre con una perdita di 2,28 miliardi. Il secondo trimestre si chiude invece in utile di 420 milioni in calo del 77% ma sopra il consensus che indicava un utile di 347 milioni. Il gruppo conferma la guidance al 2021 con un utile netto sottostante per il prossimo anno confermato a 3-3,5 miliardi di euro e RoTE sottostante tra il 6 e 7 per cento. Inoltre la banca indica una buona posizione per rafforzare la base clienti e fornire un supporto continuo agli stakeholder. (ANSA).