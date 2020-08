Open fiber: ampliato project financing sale a 4,1 mld

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Open fiber ha definito con un pool di banche, BNP Paribas, SociétéGénérale e UniCredit, i termini per l'incremento dell'importo del project financing siglato nel 2018 per lo sviluppo della fibra ottica per ulteriori 675 milioni di euro. Il valore del finanziamento salirà così da 3,5 miliardi a 4,145 miliardi di euro complessivi. Ad annunciarlo l'azienda guidata da Elisabetta Ripa, precisando che l''operazione deve ora passare al vaglio degli altri istituti finanziatori della società per l'implementazione operativa dell'accordo. Invariata la durata dell'operazione che si dispiega su un arco temporale di 7 anni, cioè fino al 2025 considerando l'avvio nel 2018.

