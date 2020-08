Neil Young contro Trump, fa causa per canzoni comizi

(ANSA) - NEW YORK, 05 AGO - Dopo essersi a lungo lamentato, Neil Young ha perso la pazienza. Il leggendario musicista di origine canadese si è rivolto a un tribunale federale accusando la campagna di Donald Trump di violazione del copyright per aver suonato ripetutamente le sue canzoni in recenti comizi.

"Questa denuncia non intende mancare di rispetto ai diritti e alle opinioni di cittadini americani che sono liberi di scegliere il loro candidato preferito", si legge nella denuncia presentata presso una corte federale di New York: "E tuttavia il querelante in buona coscienza non può tollerare che la sua musica sia usata come tema per una campagna di ignoranza e odio, che mira a dividere e che non riflette i valori dell'America".

Young chiede un risarcimento di 150 mila dollari.

E' dai tempi della prima campagna presidenziale di Trump che Young minaccia di far causa: i comizi di Tulsa il 20 giugno e poi a Mount Rushmore il 4 luglio hanno fatto traboccare il vaso.

Nell'azione legale Young sostiene che la campagna del presidente non ha il suo permesso per suonare pubblicamente canzoni come "Rockin' in the Free World" e "Devil's Sidewalk". (ANSA).