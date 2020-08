Dl Agosto, 65 milioni di euro per i musei Mibact

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il Decreto Agosto - a quanto apprende l'ANSA - contiene 65 milioni di euro per il Mibact da destinare ai musei statali con l'obiettivo di contenere la riduzione degli incassi dovuta all'emergenza sanitaria. Questi fondi si sommano ai 100 milioni di euro già previsti nel decreto Rilancio.

Sale quindi a 165 milioni di euro la somma che il governo ha messo a disposizione per i soli musei statali, fondi a cui si sommano altri 50 milioni destinati ai musei privati e non statali.

Nelle ultime settimane di luglio è cominciata la ripartizione di una prima trance di risorse, altre ne sono previste nelle prossime settimane, anche per i musei cosiddetti autonomi.

(ANSA).