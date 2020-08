Coronavirus: Macron ai francesi, usate le mascherine

(ANSA) - PARIGI, 04 AGO - Emmanuel Macron torna ad insistere sulla necessità di continuare ad applicare le linee guida sulla sicurezza e di restare "vigili" dinanzi al coronavirus, che in Francia "continua a circolare".

"Siamo ancora in periodo di Covid-19 ed è dunque importante continuare a rispettare i gesti barriera, indossare la mascherina, di lavarsi regolarmente le mani con il gel idroalcolico, di fare attenzione anche quando i bambini e i nipoti,vanno in visita dai nonni, perché il virus continua a circolare", ha avvertito il presidente francese, durante una missione a Tolone. (ANSA).