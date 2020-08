Dopo sventato attacco, Israele colpisce in Siria

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 AGO - In risposta al tentato piazzamento di ordigni esplosivi della scorsa notte sulle Alture del Golan da parte di un commando giunto dalla Siria, l'aviazione israeliana ha colpito obiettivi militari nel sud della Siria dell'esercito di Damasco. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui sono stati centrati "posti di osservazione e sistemi di raccolta di informazioni, postazione di artiglieria contraerea e sistemi di controllo in basi dell'aeronautica siriana". L'esercito - ha aggiunto il portavoce militare - ritiene "responsabile il governo siriano per tutte le attività sul suolo siriano e continuerà ad operare con determinazione contro ogni violazione della sovranità israeliana". Non si hanno al momento altri particolari nè se ci siano state vittime nella risposta israeliana. (ANSAmed).