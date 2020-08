Ricoverato bambino 14 giorni con Covid

(ANSA) - PERUGIA, 01 AGO - Un bambino di 14 giorni è stato ricoverato all'ospedale di Perugia dopo essere stato trovato positivo al Covid. Non presenta al momento sintomi particolari, secondo quanto l'ANSA ha appreso dal Santa Maria della Misericordia.

Con il piccolo si trova la madre, anche lei positiva al coronavirus ma asintomatica. Entrambi sono in isolamento.

Madre e figlio, originari di un Paese extraeuropeo, sono stati trasferiti a Perugia da Terni.

Tra gli altri sei ultimi figura una giovane risultata positiva dopo un tampone eseguito dal distretto di Spoleto dell'Usl 2.

Dall'indagine epidemiologica è emerso che era tornata dopo qualche giorno al mare.

Gli altri tre casi sono stati accertati nel comune di Passignano sul Trasimeno dove una positività era già emersa ieri (tutti sono in isolamento contumaciale). Il Comune ha quindi disposto "fino ad avvenuto espletamento ed esito dei tamponi dei cittadini (29 - ndr) attualmente in isolamento domiciliare fiduciario e, comunque, fino al 16 agosto" la sospensione "con decorrenza immediata, sia all'interno che all'esterno di attività di pubblico esercizio, eventi di qualsivoglia natura che possano creare assembramenti, incluse feste e cerimonie private e gli intrattenimenti musicali". Raccomanda inoltre ai gestori di tutte le attività di "rafforzare i controlli di vigilanza all'interno e all'esterno degli stessi al fine di evitare il formarsi di assembramenti, anche in numero ridotto".

(ANSA).