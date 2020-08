Coronavirus:Germania, al via scuola in Meclemburgo-Pomerania

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - In Germania da lunedì 3 agosto riaprono le scuole nel Land nord-orientale del Meclemburgo-Pomerania occidentale, che diventa il primo stato tedesco a far partire in anticipo l'anno scolastico dopo mesi di chiusura per coronavirus. Lo si legge sui media.

A studenti e insegnanti è imposto l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi di ritrovo all'interno degli edifici. (ANSA).