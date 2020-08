Ascolti tv, un'estate tra informazione e sentimento

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Un'estate tra informazione e sentimento: resta ancora alta l'attenzione per le news e insieme le soap acchiappa-ascolti si confermano più seguite dei programmi di prime time. E' il quadro che emerge dall'elaborazione dei dati Auditel da parte dello Studio Frasi nei trenta giorni tra il 28 giugno e il 27 luglio.

Nella top ten dei programmi più visti - segnala l'Osservatorio dello Studio Frasi - ben 4 posizioni sono occupate ogni giorno da telegiornali. E tra le 10 trasmissioni più seguite in tv in ciascun giorno del mese considerato, ben 134 sono telegiornali: ci sono tutte le edizioni del giorno (delle 13.30) e della sera (20) del Tg1 e anche tutte le edizioni del giorno (13) e della sera (20) del Tg5. Una novità sono le 14 edizioni della TgR, grazie alla maggiore attenzione verso i territori di appartenenza in tempi di coronavirus: negli stessi giorni del 2019, infatti, i tg regionali della Rai occupavano solo 4 posizioni. Una volta sola ricorrono il Tg2 e un'edizione speciale di prima serata del Tg1 dedicata al caso Ustica.

Finito il lockdown, gli ascolti delle serate estive si confermano in calo - fatta eccezione per l'exploit di Temptation Island - a vantaggio del 'pomeriggio con sentimento' di Canale 5 che non conosce crisi. Dei 300 programmi classificati dallo Studio Frasi, 10 per ciascuno dei 30 giorni analizzati, ben 39 appartengono alla fascia pomeridiana dell'ammiraglia Mediaset, capitanata dall'immarcescibile Beautiful con 19 presenze (5 di più rispetto agli stessi giorni dell'estate 2019). Le vicissitudini della famiglia Forrester trainano la soap spagnola Una vita, che registra 14 presenze, e anche la turca Day Dreamer le ali del sogno (6 presenze).

Quanto al prime time, al vertice c'è il Giovane Montalbano di Rai1, interpretato da Michele Riondino, presente con tutte le 6 puntate andate in onda; a seguire, con 8 presenze, le repliche della fiction Non dirlo al mio capo e Non dirlo al mio capo 2 e il reality di Canale 5 Temptation Island (che intanto ha chiuso con un record di 4,2 milioni). Fuori dalla prima serata da segnalare le 4 presenze di un altro marchio cult di Rai1, Linea verde estate. (ANSA).