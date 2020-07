Petrolio: in recupero sui 40 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Quotazioni del petrolio in recupero sul mercato after hour di new York dopo il nuovo crollo di ieri sull'onda dei dati del pil Usa. Il greggio Wti guadagna lo 0,3% poco sopra i 40 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,37% a 43,10 dollari al barile . (ANSA).