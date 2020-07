Mattarella, non possiamo rimuovere crisi coronavirus

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Esattamente 4 mesi fa sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini. Non possiamo e dobbiamo rimuovere tutto questo, per rispetto dei morti, dei sacrifici affrontati dai nostri concittadini, con comportamenti che oggi ci permettono di guardare con maggiore fiducia. Altrove il rifiuto o l'impossibilità di quei comportamenti ha provocato o sta provocando drammatiche conseguenze". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia del Ventaglio. (ANSA).