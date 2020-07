Usa: a Portland accordo condizionato per ritiro dei federali

(ANSA-AFP) - PORTLAND, 30 LUG - L'amministrazione del presidente Donald Trump ha raggiunto un accordo per disinnescare settimane di scontri nella città di Portland con il ritiro delle forze federali, anche se i tempi di questa operazione sono ancora in discussione.

Il governatore dell'Oregon Kate Brown ha affermato ieri che le forze - il cui schieramento è stato visto da molti come parte della strategia di rielezione di Trump - inizieranno il loro ritiro graduale oggi. Il segretario alla sicurezza nazionale Chad Wolf ha indicato, tuttavia, che gli ufficiali si ritireranno solo se la polizia locale potrà garantire la sicurezza degli edifici federali.

L'amministrazione di Trump all'inizio di questo mese aveva inviato le squadre federali, molte delle quali vestite in assetto da combattimento, ad intervenire nella città degli Stati Uniti occidentali dopo settimane di proteste contro il razzismo e la brutalità della polizia. (ANSA-AFP).