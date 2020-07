Trump, 'ritardare elezioni fino a quando voto sicuro?'

(ANSA) - NEW YORK, 30 LUG - "Con il voto via posta le elezioni 2020 sarebbero le piu' inaccurate e fraudolente della storia. Sarebbe un grande imbarazzo per gli Usa. Ritardare il giorno delle elezioni fino a quando la gente potrà votare in moro appropriato e sicuro?". Lo twitta Donald Trump. Una domanda destinata a creare non poche polemiche e alimentare i timori sull' Election Day e sulla disponibilità di Trump di accettare il risultato elettorale. (ANSA).