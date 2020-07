Maddie: Bild, oggi non si scava in giardino Hannover

(ANSA) - BERLINO, 30 LUG - Non dovrebbero proseguire nella giornata di oggi i lavori di scavo nel piccolo appezzamento di terra nella periferia di Hannover, perquisito dagli inquirenti tedeschi nell'ambito delle indagini per la scomparsa della piccola Maddie McCann, sparita nel 2007 in Algarve all'età di tre anni. E' quanto riferisce Bild online stamattina.

Ieri i lavori sono stati interrotti intorno alle 18, aggiunge ancora il tabloid berlinese. (ANSA).