Fi:Lonardo lascia gruppo Senato e aderisce al Misto

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Signora Presidente, la prego di prendere atto che, da questo momento, lascio il Gruppo di Forza Italia e chiedo di entrare nel Gruppo Misto". Lo scrive la senatrice di Fi Sandra Lonardo in una lettera inviata alla presidente del Senato Casellati.

"La guida salviniana - si legge ancora - che si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l'esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della mia tradizione culturale e politica.

Ho provato a resistere fino a quando ho potuto ma, non condividendo più la strategia politica, che determinava soltanto una forma di contrapposizione meramente ideologica, e nonostante le affettuose premure di colleghi, con i quali ho lavorato in sintonia, che stimo e che lascio malvolentieri, ho deciso di fare questa mia scelta di rinnovata vita politica". (ANSA).