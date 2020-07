Fed: da Covid-19 rischi, ripresa dipende da virus

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Il coronavirus pone considerevoli rischia all'economia. Lo afferma la Fed al termine della due giorni di riunione. La traiettoria della ripresa dipendera' in modo significativo dall'evoluzione del virus, precisa la Fed. I tassi di interesse sono rimasti invariati. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra lo 0 e lo 0,25%. . Il calo del pil del secondo trimestre è il maggiore della storia, ha precisato il presidente della Fed Jerome Powell. (ANSA).