Ultrà Juve, una condanna e 12 a giudizio

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti, dodici rinvii a giudizio e due proscioglimenti.

Si è chiusa così a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta Last Banner sugli ultrà della Juventus accusati, a vario titolo, di estorsione ai danni della società e di violenza privata contro altri tifosi. La pena inflitta dal gip Stefano Vitelli con rito abbreviato è due mesi e venti giorni più duemila euro di provvisionale alla Juventus, che intende destinare l'eventuale indennizzo complessivo in beneficenza all'istituto oncologico di Candiolo.

Per i rinviati a giudizio il processo comincerà il 30 settembre. (ANSA).