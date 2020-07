Docu di Guadagnino su Ferragamo fuori concorso a Venezia

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of dreams è il 'biopic spericolato' del 'ciabattino delle star' Ferragamo realizzato da Luca Guadagnino: è uno dei titoli annunciati Fuori Concorso dal direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera, nella conferenza stampa di Venezia 77 (2-12 settembre).

Tra i titoli non fiction sono stati annunciati, per la stessa sezione fuori concorso, Greta su Greta Thunberg di Nathan Grosmann, La verità sulla Dolce vita di Giuseppe Pedersoli, Paolo Conte, via con me di Giorgio Verdelli. E' fiction invece Lasciami andare di Stefano Mordini, girato durante l'acqua alta a Venezia, che chiuderà fuori concorso il festival. Nella stessa sezione, tra i vari titoli Barbera ha definito da non perdere Assandira di Salvatore Mereu con lo scrittore di Padre Padrone Gavino Ledda protagonista. (ANSA).