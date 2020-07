Coronavirus: Sanchez contro quarantena Gb, 'non idonea'

(ANSA) - MADRID, 28 LUG - Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha fermamente criticato la decisione del Regno Unito di imporre la quarantena a tutti i viaggiatori provenienti della Spagna, giudicandola "non idonea".

In un'intervista alla tv Telecinco, Sanchez ha sottolineato che alcune destinazioni molto apprezzate dai turisti britannici, come le Baleari, le Canarie e le regioni di Valencia e dell'Andalusia, sono sicure. Queste regioni "hanno un'incidenza (di coronavirus) inferiore a quella registrata attualmente nel Regno Unito, il che vuol dire in termini epidemiologici che queste mete sono di fatto più sicure del Regno Unito", ha dichiarato il premier spagnolo, spiegando che i due terzi di nuovi contagi in Spagna riguardano solo due regioni, Aragona e Catalogna.

Sanchez ha inoltre reso noto che sono in corso discussioni con i vertici britannici "per cercare di convincerli a riconsiderare una misura che a nostro avviso è inadatta".

Nel 2019 i britannici sono stati il gruppo più numeroso di turisti in Spagna, con 18 milioni di visitatori.(ANSA).