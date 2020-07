Recovery fund: Boschi, non servono nuove commissioni

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Non è necessario istituire nuove commissioni. Possiamo lavorare in Parlamento con le commissioni già esistenti. Abbiamo bisogno di far crescere posti di lavoro, non le poltrone in Parlamento". Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, a Omnibus su La7.

"Iv ha chiesto di dedicare una sessione in Parlamento ad agosto per discutere su come spendere i soldi del Recovery Fund.

Quindi nessuna task force o nessuna nuova commissione, il Parlamento è già in grado di dare indirizzi precisi al governo su come spendere soldi", aggiunge Boschi. "L'importante è dare risposte concrete alle aziende, rinviare le tasse: dobbiamo votare nei prossimi giorni un nuovo scostamento di bilancio, cerchiamo di dare risposte". (ANSA).