Israele: incidente di sicurezza a confine Libano-Siria

(ANSA) - TEL AVIV, 27 LUG - E' in corso un "incidente di sicurezza" alla frontiera con il Libano e la Siria e per questo l'esercito israeliano ha chiesto alla popolazione della zona di restare chiusa in casa. Al contempo - ha detto il portavoce militare - tutte le strade dell'area sono state chiuse. I media riferiscono di un probabile scontro a fuoco tra Hezbollah ed esercito israeliano alle propaggini del Monte Hermon, ma non si hanno conferme ufficiali. Negli ultimi giorni è salita la tensione nella regione tra Hezbollah e Israele. (ANSA).