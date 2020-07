Coronavirus: Messico, i casi superano quota 390mila

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il bilancio dei casi di coronavirus in Messico ha superato quota 390mila e quello dei decessi quota 43mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University.

L'università americana riporta oggi che nel Paese il numero di contagi è salito a 390.516 e quello dei morti a 43.680.

Secondo un conteggio della Cnn eseguito sulla base dei dati ufficiali del ministero della Sanità, in soli sette giorni in Messico sono stati rilevati 46.273 nuovi casi di coronavirus e 4.506 ulteriori decessi. (ANSA).