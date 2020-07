Oms, 1 mln di nuovi casi a settimana nell'ultimo mese

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - In ognuna delle ultime cinque settimane sono stati registrati oltre 1 milione di nuovi casi di coronavirus, con picchi di 280.000 nelle giornate di ieri e oggi. E' l'allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità in un comunicato nel quale si spiega che "l'aumento è determinato dal contagio in Paesi grandi e popolosi, come nelle Americhe e nel Sud Est Asiatico, anche se nessun Paese è immune". (ANSA).