Venezuela: opposizione annuncia arrivo delegazione Norvegia

(ANSA) - CARACAS, 25 LUG - Una delegazione del governo della Norvegia è in viaggio verso il Venezuela "senza un'agenda già fissata" per "conoscere la situazione del Paese dal punto di vista politico e umanitario". Lo ha reso noto l'ufficio stampa del leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente ad interim, Juan Guaidó.

Precisando di aver deciso di fornire questa informazione per "mantenere la trasparenza, principale bandiera della nostra gestione nei confronti del Venezuela", Guaidó ha mostrato scetticismo sulla possibilità di fare passi avanti nel dialogo con il governo del presidente Nicolas Maduro. In un comunicato si sottolinea infatti che "il processo di mediazione realizzato dalla Norvegia si è concluso lo scorso anno, quando la dittatura non ha voluto celebrare elezioni presidenziali e parlamentari libere ed eque".

L'ultimo tentativo realizzato senza successo dalla Norvegia di trovare una strada di dialogo fra le parti in Venezuela risale al gennaio scorso.(ANSA).