Coronavirus: India, altri 49 mila nuovi casi in 24 ore

(ANSA) - NEW DELHI, 25 LUG - I casi di Coronavirus hanno superato in India il milione 300 mila, con un aumento di 48.916 nuovi positivi in un giorno. Sono i dati diffusi questa mattina dal Ministero della Salute indiano. Il totale dei decessi è salito a 31.358 con 757 persone morte ieri.

Secondo l'Indian Council of Medical Research (ICMR), solo ieri sono stati effettuati 420.898 tamponi, il numero più alto in un solo giorno.

Nelle ultime 48 ore i nuovi casi sono aumentati nel Paese di oltre centomila. (ANSA).