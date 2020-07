Ue: Mulè, no mille task force ma commissione bicamerale

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Non vedo una Road Map ma un percorso accidentato tipo la Parigi-Dakar. Entro metà ottobre l'Italia dovrà dire all'Europa dettagliatamente come e cosa farà per spendere le risorse del Recovery Fund, ma del piano ripeto molto dettagliato non c'è ancora traccia. Credo che la soluzione non siano mille Task Force ma una commissione bicamerale perché non dimentichiamo che il Parlamento è sovrano e deve essere centrale nella definizione di un piano delle riforme all'altezza dei fondi che arriveranno dall'Europa. L'Italia ha un'impresa titanica da affrontare: essere in grado di definire un cronoprogramma condiviso ed efficace. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, soprattutto in Europa con il presidente Berlusconi che con il Ppe è stato attore chiave della trattativa europea". Lo ha detto Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo questa mattina a L'Aria Che Tira Estate. (ANSA).