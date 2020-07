Travolto e ucciso, automobilista aveva bevuto

(ANSA) - CAGLIARI, 24 LUG - Aveva un tasso di alcol nel sangue doppio rispetto a quanto consentito dalla normativa, 1,14 contro lo 0,50. È quanto emerge dagli accertamenti condotti dal Serd della Assl di Cagliari sul campione di sangue prelevato a Lorenzo Cireddu, il 21enne al volante della Polo coinvolta nell'incidente stradale che è costato la vita ad Edoardo Visconti, il giovane cagliaritano travolto domenica all'alba lungo la provinciale 17 a Villasimius appena uscito da una discoteca.

Dagli accertamenti, come confermato all'ANSA dall'avvocato Antonio Incerpi che rappresenta l'automobilista, è emerso che quest'ultimo aveva un tasso di alcol pari a poco più del doppio, quindi, ma che non rientra tra le fattispecie più gravi previste dall'omicidio stradale. Dagli esami, invece, non sono emerse tracce di stupefacenti. Secondo i primi accertamenti Visconti stava percorrendo a piedi la provinciale 17 e stava facendo rientro a Villasimius dopo aver trascorso la nottata in discoteca, quando è stato travolto dalla Polo condotta da Cireddu che è poi finita fuori strada. (ANSA).