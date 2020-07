Sassoli, ora l'Italia deve fare investimenti e riforme

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Ora in Italia "servono, programmi, progetti, investimenti e riforme". lo ha detto il presidente del parlamento europeo David Sassoli a Sky Tg 24 a proposito dei fondi che arriveranno dall'Ue per combattere la crisi causata dal coronavirus. "Nessuno può sottrarsi a questo impegno e questa responsabilità. Le risorse non devono essere disperse ne' andare in mani sbagliate", ha aggiunto che "l'Italia è un grande Paese e l'Europa si fida di noi". (ANSA).