Vertice Ue:Zingaretti, ora cambiare Europa è possibile

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "In questo momento molto difficile, e quello che è accaduto ieri a Bruxelles conferma, quello che serve è proprio la determinazione, la ricchezza delle idee, la chiarezza degli obiettivi, in questo caso di un'Europa che non solo non va abbattuta ma che sicuramente deve cambiare. E dopo il successo di ieri c'è anche la consapevolezza che è possibile". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in un videomessaggio di saluto trasmesso durante una conferenza stampa del partito a Palazzo Pirelli, a Milano. (ANSA).