Vertice Ue:Fico,ha vinto l' Europa,Italia protagonista

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "L'Europa ha scritto una nuova pagina di storia. Questo dimostra che lavorando insieme possono essere superate le difficoltà e individuate le migliori soluzioni per tutti i cittadini. La determinazione dell'Italia ha contribuito a raggiungere un accordo fondamentale per fare fronte all'emergenza. Il lavoro prosegue per sostenere la ripresa economica e predisporre gli interventi necessari per uscire dalla crisi. E in questo il Parlamento sarà centrale, a partire dall'esame del Piano nazionale di riforme. Oggi ha vinto l'Europa e l'Italia è una protagonista decisiva". Lo scrive su Fb il presidente della Camera Roberto Fico a proposito del Vertice europeo. (ANSA).