Coronavirus: Ucraina oltre 60.000 casi e 1.500 morti

(ANSA) - MOSCA, 21 LUG - L'Ucraina ha superato i 60.000 casi accertati di Covid-19 e i 1.500 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2. Stando ai dati annunciati stamattina dal ministro della Salute Maksim Stepanov, nelle ultime 24 ore in Ucraina si sono registrati 673 nuovi casi di Covid-19, che portano a 60.166 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia. I morti nel corso dell'ultima giornata sono 20 e sale così a 1.518 il totale delle vittime accertate della nuova malattia nella repubblica ex sovietica. I guariti sono 760 nelle ultime 24 ore e 32.199 in totale. Lo riporta il Kyiv Post. (ANSA)