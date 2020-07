Coronavirus: Colombia, i casi superano quota 200mila

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il bilancio dei casi di coronavirus in Colombia ha superato ieri la soglia dei 200mila, mentre quello dei decessi sfiora quota 7.000: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn.

I dati ufficiali indicano che nella giornata di lunedì sono stati registrati 6.727 nuovi contagi e 193 ulteriori decessi, che portano i rispettivi totali a quota 204.005 e 6.929.

Nonostante l'aumento dei casi, il presidente colombiano Ivan Duque ha deciso di non imporre di nuovo le rigide misure di lockdown che sono state abolite all'inizio di giugno, optando per un approccio locale attraverso la chiusura dei quartieri più colpiti dai nuovi focolai. (ANSA).