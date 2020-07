Vertice Ue: Tajani, Europa dia un segnale di unità

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "L'Europa deve dare un segnale forte di unità. Deve dare una risposta unitaria alla crisi provocata dal coronavirus. Dobbiamo evitare compromessi a ribasso che danneggino la posizione italiana. Anche il nostro Paese però deve fare la sua parte: servono riforme per rilanciare la nostra competitività. Noi abbiamo presentato un piano lungimirante al Governo ma la maggioranza non ci ascolta". Lo afferma il Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ospite del programma radiofonico Non stop news su RTL 102.5 (ANSA).