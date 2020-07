Vertice Ue: Conte,non possiamo scherzare o tergiversare

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Non stiamo scherzando. Stiamo offrendo una risposta europea e non possiamo scherzare più". Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine del Consiglio europeo.

"Lo dobbiamo ai nostri cittadini colpiti dalla gravità delle conseguenze della crisi: non è tempo di tergiversare". (ANSA).