Kurz, frugali ora forti davanti a Germania e Francia

(ANSA) - BRUXELLES, 20 LUG - "Eravamo in quattro e ora siamo in cinque, unirci è stata sicuramente la decisione migliore" perché, davanti a Paesi come "Germania e Francia, i più piccoli da soli non avrebbero peso": lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz dopo la nottata di trattative al vertice Ue. "Se crei un gruppo e combatti per gli interessi comuni, puoi spingerti molto in là e sono molto felice che il gruppo dei frugali sia cresciuto perché non avremmo mai potuto raggiungere questo risultato da soli", ha aggiunto.

(ANSA).