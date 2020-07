Coronavirus: Disney proibisce cibo e bevande se non seduti

(ANSA) - NEW YORK, 20 LUG - Nuova stretta Disney contro il Covid-19. Disney World a Orlando, il più grande complesso di parchi a tema del mondo, ha proibito cibo e bevande mentre si cammina. La misura si è resa necessaria perché troppe persone si toglievano la maschera. Il consumo di cibo e bevande quindi sarà consentito solo se fermi o seduti ai punti di ristoro.

Il parco era finito nel mirino per la decisione di riaprire perché la Florida è uno degli stati dove il Covid-19 ha registrato tra le maggiori impennate nei contagi. Secondo la dottoressa Anne Rimoin, docente di Epidemiologia alla UCLA Fielding School of Public Health in California, è stata una terribile idea riaprire in questo momento. (ANSA)