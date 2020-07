Coronavirus, Trump annuncia la svolta dei 'tele-comizi'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - Donald Trump annuncia la svolta dei "tele-comizi": fino a quando ci sarà la pandemia la sua campagna non organizzerà più i mega raduni in stile 'Make America Great Again' ma degli eventi elettorali con i suoi sostenitori in teleconferenza. "Voglio stare con voi, e questo sistema sostituirà i comizi che tanto amiamo", ha detto il presidente parlando ai fan del Wisconsin nel suo primo comizio virtuale. "Li chiameremo 'Trump Rallies' - ha aggiunto - e avremo lo stesso un sacco di gente online a seguirci". (ANSA).