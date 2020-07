Sud: Salvini, è stato tradito e vede nella Lega una speranza

(ANSA) - GROTTAGLIE, 18 LUG - "Sono orgoglioso perché come Lega in questo week end inauguriamo una sede a Matera, una a Martina Franca, una sede a Gallipoli, una a Fasano. Solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile e per me è un orgoglio che tanta gente del Sud tradita dai politici del Sud veda nella Lega la sua speranza". Così il leader della Lega Matteo Salvini in visita a Grottaglie (Taranto). "Noi non abbiamo mai governato qui", ha puntualizzato: "C'è una Puglia che ha voglia di correre. Io vedo che Emiliano si sta occupando di politica da politicante: 15mila liste, implorazioni ai Cinque Stelle. Noi vogliamo parlare di sanità, di ferrovie, di acqua, di Acquedotto pugliese, di agricoltura, di xylella e di soluzioni. Questa è una terra bella, con degli imprenditori eccezionali, con un mare incredibile, con degli agricoltori di primo livello ma con troppa burocrazia". (ANSA).