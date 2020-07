Essilux porta GrandVision in Tribunale, vuole informazioni

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - EssilorLuxottica ha avviato un procedimento giudiziario davanti al Tribunale di Rotterdam per ottenere informazioni da GrandVision, della quale ha avviato l'acquisizione.

Le richieste - secondo quanto comunica Essilux - sono per valutare il modo in cui GrandVision ha gestito la crisi Covid-19 e possibili violazioni di obblighi in questo periodo di passaggio. "Nonostante le ripetute richieste, GrandVision non ha fornito queste informazioni volontariamente", afferma EssilorLuxottica.

L'acquisizione di GrandVision, avviata un anno fa, rappresenta la prima grande mossa dopo la fusione tra il gruppo francese e quello fondato da Leonardo Del Vecchio con l'aggiunta di oltre 7.200 negozi, 37mila dipendenti e 3,7 miliardi di fatturato.

Il costo dell'operazione è di oltre sette miliardi complessivi, dei quali cinque e mezzo al fondo Hal per il 76% della catena, sulla quale verra' poi lanciata un'Opa residuale a un prezzo di 28 euro. Finora si è registrato il via libera delle autorità Antitrust competenti, tranne quello cruciale della Ue. (ANSA).