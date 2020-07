Coronavirus: Fauci, governatori impongano mascherine

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Negli Stati Uniti l'immunologo della task force anti-coronavirus Anthony Fauci ha raccomandato che i governatori "siano più energici possibile" nell'imporre la mascherina in pubblico nei rispettivi Stati, perché indossarla "è veramente importante" come strumento per combattere la diffusione del contagio. Lo scrivono i media. Ma poco dopo il presidente Donald Trump in un'intervista all'emittente Fox, pur non entrando nel merito delle parole di Fauci, ha ribadito di essere contrario a imporre la mascherina al Paese, e di voler preservare "una certa libertà".

"Quando si vive la propria vita e si sta cercando di riaprire il Paese - ha dichiarato Fauci durante un collegamento con la camera di Commercio Usa -, si viene a contatto con altre persone. Proprio per questo sappiamo che le mascherine sono molto importanti e che dovremmo usarle ovunque". Fauci ha detto di "rispettare lo spirito d'indipendenza del nostro Paese", aggiungendo che in questo caso però è diverso. "la gente deve capire chje siamo in una situazione molto grave che richiede che le comunità si stringano". "Se più gente lo capisse, avremmo la speranza di vedere più persone invogliate a indossare le mascherine", ha concluso il capo della task force sul Covid-19 dell'Amministrazione Trump. (ANSA).