Regionali: Scalfarotto, in Puglia no alleanza con Pd e M5s

(ANSA) - BARI, 17 LUG - "Il modello romano non si replicherà in Puglia": lo ha detto a Bari Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva, Azione e +Europa alla presidenza della Regione Puglia , rispondendo a una domanda su una possibile alleanza con Pd e M5s alle elezioni regionali di settembre.

"L'unico accordo tra Pd e M5s in Liguria sta saltando - ha aggiunto - il modello romano non si replicherà nelle regioni. E' giusto che la Puglia che lavora, la Puglia degli studenti sia rappresentata da qualcuno che crede all'Europa. Sul Mes, ad esempio, che facciamo? Ci sono 2,5 miliardi per la sanità pugliese, Fitto non li vuole, Laricchia non li vuole, Emiliano non dice nulla: io, invece, li prenderei subito. Noi rappresentiamo l'unica proposta europeista e pragmatica".

