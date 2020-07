Coronavirus: gestione pandemia Trump, 64% disapprova

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - Sei americani su dieci non si fidano di Trump e della sua gestione della pandemia. Lo rivela un nuovo sondaggio di ABC News/Washington Post secondo cui il 64% della popolazione Usa disapprova il lavoro del presidente.

I dati rivelano anche che solo il 38% approva Trump contro il 46% nel mese di maggio. Gli americani hanno preso ulteriormente le distanze dal loro presidente anche rispetto all'inizio della pandemia quando l'approvazione era al 51%, nel mese di marzo.

Per gli americani sono anche diverse le priorità. Per il 63% è più importante controllare la diffusione del virus rispetto a rimettere in moto l'economia, un punto su cui invece Trump è fermo. (ANSA)